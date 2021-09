Gedenken an Opfer der Nazi-Diktatur : Zwölf weitere Stolpersteine erinnern an Bornheimer NS-Opfer

Info

Nach eigenen Angaben hat der Künstler Gunter Demnig in mehr als 1200 Städten und Gemeinden in Deutschland sowie in 25 weiteren europäischen Ländern bis jetzt rund 75.000 Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des nationalsozialistischen Regimes verlegt. Ein Stolperstein hat eine Kantenlänge von etwa zehn Zentimetern, auf einer Messingtafel an der Oberseite sind Namen und Lebensdaten des Menschen, an den erinnert werden soll, eingraviert. Die ersten Stolpersteine hat Demnig Mitte der 90er Jahre in Köln und Berlin verlegt. Der Künstler wurde 1947 in Berlin geboren und studierte Kunstpädagogik an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin und an der Kunsthochschule Kassel. 1985 eröffnete Demnig sein eigenes Atelier in Köln. meu

