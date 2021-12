Gewerbegebiet in Odendorf : Bornheimer Tiernahrungshändler siedelt nach Swisttal um

Auf rund 3.600 Quadratmetern Fläche wird das Familienunternehmen Marsapet im Gewerbepark Odendorf seinen neuen Standort errichten. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Swisttal-Odendorf Die Fläche des Gewerbeparks ist damit komplett vermarktet - in den nächsten Jahren soll der Gewerbepark um rund 63.000 Quadratmeter erweitert werden



Von Gerda Saxler-Schmidt

Die Pflöcke sind schon eingeschlagen, im wörtlichen Sinne: die pink leuchtenden Holzpflöcke markieren die Position des künftigen Hallengebäudes der Firma Marsapet auf dem rund 3600 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbepark Odendorf. Mit der Umsiedlung des Familienunternehmens für spezielle Tiernahrung von Bornheim nach Odendorf ist die gesamte bestehende Fläche des Gewerbeparks Odendorf komplett vermarktet.

Anlass für Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, Entwicklungsgesellschaftchefin Gisela Hein und Swisttals Wirtschaftsförderer Martin Koenen, das Tierfutter-Unternehmen willkommen zu heißen. Mit dabei: Geschäftsführer und Inhaber Marcel Hoffmann. „Dieses Angebot haben wir bisher bei uns noch nicht“, freute sich Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner.

Familienunternehmen vor 30 Jahren gegründet

Das Familienunternehmen, das von seinem Vater Uwe Hoffmann vor rund 30 Jahren gegründet wurde, sei heute in 27 Ländern aktiv, wie Betriebswirt Marcel Hoffmann erläuterte. Angeboten werden zwar auch Tiernahrung für Aquarien-Zierfische, Teichfische, Koi und Reptilien. „Aber unser Hauptgeschäft ist Nahrung für Hunde und Katzen“, so Hoffmann. Weltweit Vorreiter sei seine Firma in der Insektenproteinnahrung als nachhaltige gesunde Nahrung für Tiere.

Als Eigenmarken des inhabergeführten Familienunternehmens nannte er Bellefor, I Love My Cat, Aquaris Zierfischfutter und KI-JA-KO Koi-Fischfutter. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen am bisherigen Standort Bornheim 15 festangestellte Mitarbeiter, die alle mit umziehen werden. Er hoffe, dass weitere Mitarbeiter hinzukommen, so Hoffmann. Die Tiefbauarbeiten sollen im Januar starten, der Um- und Einzug soll etwa August oder September nächsten Jahres sein.

Gewerbepark soll für zehn Jahre reichen

Der neue Standort im Gewerbepark Odendorf „sollte noch für mindestens zehn Jahre reichen und habe den Vorteil, dass gleich im Anschluss an das Grundstück noch Flächen für eine Erweiterung zur Verfügung stehen.

Kurz vor der Jahrtausendwende hatten sich die ersten Betriebe im Gewerbepark Odendorf am Ortseingang angesiedelt. Die Unternehmen repräsentieren heute einen Branchenmix von Rohrleitungsbau über Catering und Kfz-Betriebe bis zu Tischlerei und Landmaschinenhandel. Tankstelle, Discounter, Getränkemarkt und Fahrradfachhandel an der Einfahrt zum Gewerbepark sind als wichtige Anlaufpunkte für die Nahversorgung etabliert. Hinzukommen wird noch der aus dem Ortskern verlagerte und vergrößerte Edeka-Markt.

Erweiterung um 63 000 Quadratmeter geplant