Brandschutz im Vorgebirge So steht es um die Bornheimer Feuerwehr

„Ich bin ganz begeistert, was Bornheim in den vergangenen Jahren für seine Freiwillige Feuerwehr ausgegeben hat. Rund vier Millionen Euro wurden in den letzten Jahren investiert. Das ist vorbildlich.“ So begeisterte sich Patrik Habeth in der jüngsten Sitzung des Bornheimer Feuerwehrausschusses. Und seine Meinung hat Gewicht. Schließlich hat der Gutachter der Bonner Forschungs- und Planungsgesellschaft „Forplan“ sowohl die erste als nun auch die zweite Fortschreibung des Bornheimer Brandschutzbedarfsplans (siehe Info-Kasten) auf den Weg gebracht.