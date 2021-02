Dorfhaus Ollheim : Bubbelsbröder sanieren alte Schule

Swisttal-Ollheim. Die Ollheimer Karnevalisten investieren 250 000 Euro in das Gebäude. Sie finanzieren das Projekt durch Vermietung der ehemaligen Lehrerwohnungen.

Es ist kaum ein Vierteljahr her, seit die KG Olleme Bubbelsbröder Eigentümerin des kompletten Ollheimer Dorfhauses wurde: alte Schule mit den ehemaligen Lehrerwohnungen, Klassenzimmern und Dorfsaal. Just auf Veilchendienstag um 16.11 Uhr fiel jetzt der offizielle Startschuss für die umfangreiche Kernsanierung und den Umbau.

Natürlich waren Datum und Uhrzeit gezielt gewählt, denn in „normalen“ Zeiten wäre dies der Tag des Ollheimer Zugs gewesen. So hatte der KG-Vorstand um den Vorsitzenden Paul Bison diesen „höchsten karnevalistischen Feiertag“ der Swisttaler Karnevalshochburg bewusst gewählt, um mit allen führenden Handwerksfirmen zum Baubeginn die große Baubesprechung am Ort des Geschehens durchzuführen.