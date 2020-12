Aufgrund der Corona-Situation : Evangelische Kirchen sagen Gottesdienste ab

Swisttal. Keine Gottesdienste bis zum 10. Januar: Das hat die Evangelische Kirche Swisttal beschlossen. Auch im Vorgebirge hat die Evangelische Kirche auf die Corona-Situation reagiert, mit einigen Ausnahmen.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Swisttal hat aufgrund der aktuellen Corona-Situation in einer Sondersitzung entschieden, bis zum 10. Januar 2021 in den Kirchen der Gemeinde keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Das betrifft auch Gottesdienste an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen.

Die Versöhnungskirche an der Vogtstraße in Buschhoven und die Maria-Magdalena-Kirche am Sebastianusweg in Heimerzheim bleiben jedoch zu den gewohnten Zeiten für stille Einkehr und Gebet geöffnet.