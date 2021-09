Corona-Schutz in Kitas und Schulen : Rheinbach bekommt 2,7 Millionen Euro für Luftfilter

Corona-Schutz in Kitas und Schulen

Luftfilteranlagen sollen in Rheinbach Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Foto: dpa/Ole Spata

Rheinbach In elf Schulen und Kitas sollen stationäre Anlagen eingebaut werden. 20 Prozent der Kosten trägt die Stadt.

Die Schulen in Rheinbach sollen stationäre Luftfilteranlagen bekommen. Die ersten Schritte hat die Stadt bereits eingeleitet. Wie sie mitteilt, habe sie es „in Rekordzeit“ geschafft, Zuwendungen für den Einbau dieser Anlagen über die Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“ in Schulen und Kindergärten sicherzustellen. Insgesamt bekommt sie eine Förderung in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro.