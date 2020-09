Grusel-Weltstar Jussi Adler-Olsen kommt 2021 : Rheinbacher Krimiwoche fällt 2020 aus

Rheinbach Die Verleihung des Rheinbacher Glasdolchs verschieben die Macher der Krimiwoche auf Herbst 2021.

So wird Adler-Olsen am 26. Oktober 2021 nach Rheinbach kommen und damit den Auftakt für zwei Veranstaltungen der Krimiwoche machen. Richard Jäger von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wird über Forensik und Verbrechensaufklärung referieren, bevor Ralf Kramp zum Abschluss mit einem besonderen Krimiprogramm zu Gast ist. Nachdem der Preis schon in den vergangenen Jahren in der Glasfachschule künstlerisch kreiert wurde, ist das Berufskolleg bei der vierten Krimiwoche erstmalig als Kooperationspartner Gremiumsmitglied.