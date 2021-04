Glockenbeiern in Mehlem : Das Aufleben einer alten Tradition

Georg Wagner (im Hintergrund) und Ariane Toffel haben sehr lange Erfahrung mit dem Glockenspiel und ließen sich von Toni Liessem die Kunst des Beierns in der katholischen Kirche in Mehlem erläutern. Foto: Alfred Schmelzeisen

Mehlem Das Beiern von Kirchenglocken hat eine lange Geschichte, aber den langjährig tätigen Glockenspielern fehlt der Nachwuchs. In St. Severin in Mehlem soll bald wieder „gebeiert“ werden.



In der südlichst gelegenen katholischen Kirche im linksrheinischen Bereich des Erzbistums Köln wurden bis vor zwei Jahren zu ganz bestimmten Festveranstaltungen die Glocken gebeiert. Zu Fronleichnam und zur Mehlemer Kirmes im Herbst waren Männer im Kirchturm am Glockenstuhl zugange. Und auch am Mittag des Karnevalsdienstag diente das Beiern dann ganz speziell in Erinnerung an „Heinrich und Kunigunde“, deren Sagengeschichte seit Jahrzehnten zur gleichen Zeit am Rodderberg von Vertretern der Mehlemer Sebastianus-Schützen vorgetragen wird.

Das Beiern unterbleibt allerdings seit zwei Jahren, weil man für Toni Liessem, den langjährigen Hauptakteur beim Glockenbeiern in Mehlem, noch keinen Nachfolger gefunden hat. Liessem, der von Beruf Anstreicher und später Berufsfeuerwehrmann war, ist in Mehlem kein Unbekannter. Über 40 Jahre nahm er in der Kirche den Posten des Hausmeisters wahr. Sein handwerkliches Geschick führte dazu, dass er auch in den Nachbar-Kirchengemeinden zum Einsatz kam. „Schließlich habe ich mich um fünf Kirchen, fünf Kindergärten und die jeweiligen Pfarrheime gekümmert“ erzählt Toni Liessem, und erwähnt dann, dass er 1956 das Beiern der Kirchenglocken bei Toni Grenzdörfer erlernt hat und als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr weitere Feuerwehrkameraden, unter anderem auch Karl-Heinz Katz und Hans-Heinrich Walbröl sowie Otto Busch halfen, das Glockenbeiern zu realisieren. Aber altersbedingt kann Toni Liessem all seine Fähigkeiten nicht mehr einbringen.

Tradition des Beierns Rhythmisches Anschlagen der Glocken Das Beiern von Glocken bezeichnet das manuelle Anschlagen von Kirchenglocken in örtlich überlieferten, festgelegten Rhythmen. Dies steht im Gegensatz zum herkömmlichen Läuten der Glocke durch Schwingen. Die Melodien werden mit Hilfe der Klöppel erzeugt. Dabei werden die Klöppel über Seilzüge per Hand oder Fuß gegen den Schlagring, der dicksten Stelle der Glocke, geschlagen. Auch andere Schlaghilfen wie Holzhämmer können dabei zum Einsatz kommen. Das Beiern ist ein jahrhundertealter, besonders im Nordwesten Europas weit verbreiteter Brauch. In Deutschland wird die Tradition des Beierns vor allem im Rheinland gepflegt. Kulturgeschichtlich ist das Beiern als Vorläufer des besonders im 17. Jahrhundert in den Niederlanden hochentwickelten Glockenspiels anzusehen.

Es ist nun quasi ein Zufall, dass künftig zu besonderen Anlässen wieder im Kirchturm von St. Severin „gebeiert“ werden könnte. Statt des normalen Geläuts werden beim Beiern kurze Melodien auf den Glocken im Turm gespielt. Der Vorsitzende des Verein Bürger.Bad.Godesberg, Joachim Schäfer, erwähnte in einem ganz anderen Zusammenhang, dass doch aus dem Kreis der Spieler des Carillon-Glockenspiels im Bad Godesberger Stadtpark die ausgebildeten Carilloneure Ariane Toffel und Georg Wagner vielleicht daran interessiert sind, in Mehlem die alte Glockenbeiern-Tradition wiederzubeleben. Und beide trafen sich in der vergangenen Woche mit Toni Liessem an der Severinskirche zu einem kurzen Vorstellungstermin.

Dabei kam dann auch schnell heraus, dass Georg Wagner und seine Ehefrau Ariane Toffel das Beiern von Kirchenglocken sehr gut kennen und ihr Können auch auf der gegenüberliegenden Rheinseite an Kirchen schon oft vorgestellt haben. Georg Wagner spielt in der von Pfarrvikar Alexander Wimmershoff, dem ehemaligen Mehlemer Pfarrer, geleiteten Pfarreiengemeinschaft Königswinter Am Oelberg auf der gegenüberliegenden Rheinseite oft auch die Kirchenorgel. Ariane Toffel sang schon mehrfach beim Bad Godesberger Projektchor mit und kennt die Severinskirche sehr genau.