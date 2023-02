Pläne des Gimmersdorfer Ortsvereins : Das bunte Wartehaus soll auf den Dorfplatz

Verbindender Typ: Frans Bollebakker hat Pläne mit dem Dorfplatz in Gimmersdorf. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Gimmersdorf Der Ortsverein in Gimmersdorf hat binnen kurzer Zeit seine Mitgliederzahl verdoppelt. Die Integration von Zugezogenen ist dem Vereinsvorsitzenden mit niederländischen Wurzeln ein Anliegen.

Die Wachtberger feiern gerne, so viel steht fest. In Gimmersdorf scheint man sich für die Feiern auch gerne zu engagieren. Der organisierende Ortsverein Gimmersdorf Aktiv verzeichnete jüngst einen Zuwachs auf mehr als 300 Mitglieder, rund ein Drittel der Einwohner. „Damit kann man auch wieder etwas mehr für das Dorf machen“, befand Frans Bollebakker, Vorsitzender des Vereins.

Mit dem „etwas mehr“ waren keine Umwälzungen gemeint. Wohl aber haben die Engagierten die kleinen Dinge für ein Plus an Lebensqualität im Dorf im Blick. Für mehr Sportmöglichkeiten auf dem Bolzplatz wünsche man sich einen Basketballkorb oder ein Volleyballnetz, so der Vorsitzende. Der Maifeier auf dem Dorfplatz fehle durch die Umbauarbeiten im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzepts zurzeit die Halterung für den Maibaum. Die alte Befestigung war den Kanalbauarbeiten zum Opfer gefallen, berichtete Bollebakker. Schon für den Weihnachtsbaum musste man notgedrungen eine große Obstsammelbox als Ersatz verwenden.