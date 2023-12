Jahresrückblick 2023 Das entfacht die Wut der Hausbesitzer

Auch die Bildungsinfrastruktur schlägt mit massiven Kosten zu Buche: Allein für eine notwendige Erweiterung des neuen Gymnasiums in Alfter wird derzeit mit Kosten in Höhe von rund 80 Millionen Euro gerechnet, Meckenheim plant mit mehr als 141 Millionen Euro für einen Neubau am Schulcampus die größte Investition der Stadtgeschichte. Angesichts leerer Kassen prägte in Alfter, neben drastischen Einsparungen, der Vorschlag einer schrittweisen Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes die Debatte: auf bis zu 1800 Prozentpunkte im Jahr 2028. Schon 2024 sollten es 1500 Punkte sein – nahezu eine Verdopplung des 2023 gültigen Satzes von 763 Punkten. Begleitet wurden die Grundsteuer-Pläne in beiden Kommunen von Protesten. Zunächst bildete sich in Alfter eine Bürger­initiative, die zu zwei Kundgebungen vor dem Rathaus aufrief und Unterschriften zur Abwahl von Bürgermeister Rolf Schumacher sammelte. Zur ersten Demonstration in Alfter kamen im September deutlich mehr als 500 Menschen, in Meckenheim zogen im Oktober etwa 1000 wütende Bürger vors Rathaus.