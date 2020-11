Interview mit Meckenheims Bürgermeister Holger Jung : „Das hängt den Menschen in den Knochen“

Meckenheim Im GA-Interview spricht Meckenheimer Bürgermeister Holger Jung über die Schießerei vor einer Woche und die Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl in der Stadt.

Jung: Das ganze Ausmaß konnte ich mir, wegen der Sicherung von Spuren, erst am Montagmorgen ansehen. Was ins Auge fiel, waren die vielen Markierungen auf den Straßen, woran man erkennen konnte, wie viele Schüsse verfeuert wurden. Das reicht aus, um zu sagen: Um Gottes Willen, was hätte alles passieren können? Es gibt drei Gespräche, die bei mir hängengeblieben sind: In einer Familie hat der kleine Sohn durchgeschlafen, der ältere leider nicht – und der Vater konnte nicht schlafen, da er den Schützen noch gesehen hatte, sich aber ins Haus retten konnte. Bei einer anderen Familie, bei denen die Küchenscheibe und die Rollladen durchschossen waren, hat ein Nachbar Sturm geklingelt und konnte sich bei ihnen in Sicherheit bringen. Und eine Frau hat am Morgen ihr Auto gesucht. Das war wegen der Einschüsse beschlagnahmt worden. Das hängt den Menschen in den Knochen.