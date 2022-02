Mehr Lebensqualität in den Swist-Kommunen : Mobiler Backofen und Naherholung: Welche Projekte die Leader-Region anschieben könnte

Foto: Hans-Peter Fuß

Region Die Kommunen an der Swist wollen sich zusammenschließen, um Geld von der EU zu bekommen. Mit den Fördermitteln sollen Bewohner Projekte verwirklichen können. Ideen dafür wurden nun bei einem gemeinsamen Workshop gesammelt.



Acht Millionen Euro wollen die Kommunen Swisttal, Rheinbach, Meckenheim, Wachtberg und Euskirchen von der EU haben. Sie bewerben sich beim Förderprogramm Leader. Mit dem Geld sollen Bürger eigene Projekte verwirklichen können. Dafür braucht es natürlich Ideen, die jetzt bei drei digitalen Workshop gesammelt wurden.

Was die Menschen beim Wasserschutz verändern wollen

Wie das Leader-Programm funktioniert Die Bürger bestimmen mit Die EU will mit Leader (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale, „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“) den ländlichen Raum fördern. Anders als bei herkömmlichen Förderprogrammen soll das Geld nicht von der Politik ausgegeben werden, sondern von einer lokalen Aktionsgruppe, die zu mehr als der Hälfte aus „normalen“ Bürgern bestehen soll. Diese darf zwischen 2023 und 2029 insgesamt acht Millionen Euro verteilen. Gefördert werden sollen vor allem kleinere Projekte, die auf zivilgesellschaftlichem Engagement beruhen sollen. „Ein typisches Leader-Projekt kostet im fünfstelligen Bereich“, erklärte Christoph Dickmanns. bes

Die Veranstaltungen zu den Themen „Natur, Wasser und Klima“, „Wirtschaft und Bildung“ und „Lebensqualität“ konnten jeweils etwa 50 Menschen mobilisieren. Für die meisten Diskussionen sorgte der erste Workshop beim Thema „Wasser“. Vielen, die sich beteiligten, steckte noch die Flutnacht vom Sommer in den Knochen. Folgerichtig gab es mehrere Vorschläge, die sich mit dem Speichern von Wasser, oder dem Schaffen von Sickerflächen beschäftigten. Etwa die Idee, dass auf gefährdeten Gebieten Zisternen zum Speichern von Wasser eingerichtet werden sollten. Das Wasser solle dann etwa zum Blumengießen und ähnlichen Dingen verwendet werden. Mehrere Teilnehmer forderten, etwa im Rheinbacher Wald den Abfluss von Regenwasser durch die Anlage von Hohlwegen zu steuern.

Aber nicht alle Maßnahmen dienten dem Schutz vor Hochwasser. „Vielleicht können wir ja Mensch und Bach wieder versöhnen“, hoffte der Altendorfer Ortsvorsteher Otmar Soukup. Zu diesem Zweck schlug er vor, ein Naherholungsgebiet am Altendorfer Bach mit Sitzgelegenheiten zu schaffen.

Leader-Region sammelt Ideen für Wirtschaft und Bildung

Im zweiten Workshop ging es um die Themen Wirtschaft und Bildung. Auffällig war hier die große Beteiligung von Kommunalpolitikern und den Wirtschaftsförderern der Kommunen. Am meisten Zuspruch erhielt die Idee, Co-Working-Spaces in den Kommunen einzurichten. Dabei handelt es sich um öffentliche Büros, in denen man sich als Einzelperson einen Platz mieten kann. Wer nicht von zu Hause arbeiten kann, soll nach einem Vorschlag mit einem Pendelbus leichter in die Stadt kommen.

Der Swisttaler Gewerbevereinsvorsitzende Stefan Lütke, der ebenfalls teilnahm, hat in seiner Gemeinde zudem einen klaren Handlungsbedarf erkannt. „Swisttal hat das Gewerbe vernachlässigt. In Rheinbach und Meckenheim ist man da weiter“, findet er. Weil es im dörflich geprägten Swisttal keine so gut entwickelte Kernstadt gebe, wandere das Gewerbe nach Rheinbach, Meckenheim oder Bonn ab, die Gemeinde verliere an Kaufkraft. Die anderen Kommunen haben dagegen ihre eigenen Probleme. „Es gibt kaum Gewerbeflächen, und wir wissen nicht, ob wir jemals neue erschließen können“, sagte etwa der Meckenheimer Wirtschaftsförderer Dirk Schwindenhammer.

Wie die Lebensqualität im Linksrheinischen verbessert werden soll

In der Veranstaltung zum Thema Lebensqualität ging es hauptsächlich um Freizeitgestaltung. Auch hier gab es die Idee, einen Pendelbus nach Bonn einzurichten. Die größte Schwäche machten die Teilnehmer in einem Mangel an Treffpunkten aus. „Gerade für junge Menschen ist der Mangel an Freizeit-Möglichkeiten echt deprimierend“, bedauerte ein Teilnehmer. So gab es etwa den Wunsch, kostenlose Räume für spontane Treffen einzurichten. „Der Aufwand, um ein Dorfhaus wie in Odendorf zu mieten, ist für viele zu groß“, sagte ein Teilnehmer.

„Alles wird hypermobil“, sagte Christoph Dickmanns, der den Workshop moderierte. So gab es etwa die Idee, einen mobilen „Backes“ einzurichten. Also einen großen Ofen für Brot und Pizza, der über die Dörfer fahren soll. Dort könnten die Bewohner dann gemeinsam backen. In eine ähnliche Richtung ging der „Klön- und Reparaturanhänger“. Statt eines Backofens soll eine Fahrradwerkstatt durch die Gegend gefahren werden. „Hierbei könnten wir ja auf die Traktorvereine zugehen. Die helfen sicher gerne“, vermutete ein Teilnehmer. Viele andere forderten mehr Bänke, Talentshows oder ein Open-Air-Kino.

Wie es nun mit Leader weitergeht

Die Ideen aus den Workshops sollen nun zu einem Konzept zusammengefasst werden. Wer sich beteiligen will, hat noch am Donnerstag, 24. Februar, ab 17 Uhr Gelegenheit, an einer Regionalkonferenz teilzunehmen. Bis zum 4. März können Ideen beim Umweltministerium in Düsseldorf eingereicht werden. Das Umweltministerium wählt dann unter 46 Bewerbungen die Gewinner aus. „Das ist im Endeffekt eine politische Entscheidung“, sagte Christoph Dickmanns. Die Konkurrenten dürften wahrscheinlich deutlich mehr Zeit für ihre Bewerbung gehabt haben. Der Bürgerverein Odendorf, der die Bewerbung inittiiert hatte, hatte erst Ende 2021 die Gemeinden angeschrieben.