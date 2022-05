Neues entlang des Radwanderwegs : Das sind die neuen Attraktionen auf der Apfelroute

Wachtberg Der Verein Rhein-Voreifel-Touristik betreibt den 124 Kilometer langen Radweg „Apfelroute“ und hat gerade eine neue Karte herausgegeben. Die enthält einige neue Attraktionen - nicht nur für Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Apfelroute ist bei Radfahrern beliebt

„Die Strecke wird gut angenommen“, berichtet Eva Konrath von der Rhein-Voreifel-Touristik, den Machern der Apfelroute, ebenfalls von positiver Resonanz. Auf dem Wachtberger Apfelroutenabschnitt und der zugehörigen Nebenschleife finden Radler und Wanderer neben dem Bauernhof Schimmel die Apfelroutenpartner Hotel Zu den Linden in Berkum, Hotel Dahl (bis Ende Juni 2022) in Niederbachem und das überregional bekannte Kino und Bistro Drehwerk in Adendorf. Regionale Angebote auf der Strecke bieten ebenfalls als Partner die Marktscheune Schneider in Berkum, der Obsthof Schwind in Ließem, der Fahrradladen Picala in Berkum und Tant‘ Annas Dorflädchen in Villip.