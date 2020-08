Bildung, Umwelt und Wohnen : Das sind die Topthemen der Rheinbacher Parteien

Rheinbach Was wollen die Parteien und Wählergruppen in Rheinbach? Der General-Anzeiger fasst die wichtigsten Themen zusammen

Der GA bat darum, sechs Kernanliegen für die nächste Wahlperiode kundzutun.

■ CDU: Wir wollen für alle Generationen optimale Lebensbedingungen, dazu gehören die bestmögliche haus- und fachärztliche Versorgung, die Angebotserweiterung an Pflegeplätzen und der Erhalt der Sicherheit im öffentlichen Raum. Rheinbach muss ein attraktiver Standort bleiben, ohne den eingeschlage­nen Weg zum Haushaltsausgleich zu verlassen. Für Kinder und Jugendliche brauchen wir ein ausreichendes Angebot an Kita-Plätzen und für ihre Eltern flexible Betreuungsangebote; weiterhin wollen wir die Digitalisierung an unseren Schulen ausbauen. Mit dem Anlegen von Blühwiesen, dem Insektenhotel, der Streuobstwiese, dem Erhalt der Rheinbacher Weiher und vielem mehr hat die CDU wichtige Beiträge zum Umweltschutz geleistet und wird auch in Zukunft bei allen Ratsentscheidungen Umwelt und Nachhaltigkeit berücksichtigen. Wir brauchen ein Mobilitätskonzept, das alle Verkehrsträger gleichermaßen berücksichtigt. Wir wollen Wohnraum und vielfältige Freizeitangebote für junge Familien schaffen, damit Rheinbach seine Anziehungskraft nicht verliert.

■ SPD: Gebührenfreie, wohnortnahe Kita -und Betreuungsangebote, mit flexiblen Öffnungszeiten, Schulsozialarbeit an allen städtischen Schulen, sowie beste Voraussetzungen für den digitalen Unterricht, damit Bildungschancen nicht vom elterlichen Portemonnaie abhängen. Durch Baulandmanagement, Bau von Wohnungen durch die öffentliche Hand und einer Quote für öffentlich geförderten Wohnraum bei größeren Wohnbauprojekten soll angemessener Wohnraum für alle geschaffen werden. Entlastung der Innenstadt vom Durchgangsverkehr, endlich die verkehrsberuhigte Hauptstraße und das vom Bürgerbegehren Radentscheid und der Verwaltung konkretisierte Konzept für ein Radwegenetz in der Kernstadt 2021 umsetzen. Verbesserung der Verwaltungsarbeit durch einen qualifizierten und erfahrenen Bürgermeister Ludger Banken. Aktive Beteiligung der Bürger bei wichtigen Entscheidungen. Erneuerbare Energien vor Ort produzieren mit der Beteiligung der Bürger, klimaneutrale Baugebiete, energetische Sanierung städtischer Gebäude, Förderung nachhaltig wirtschaftender Unternehmen sowie aktiver Klima- und Umweltschutz. Wertschätzung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit, Angebote der Mitgestaltung für junge Menschen und Schaffung einer barrierefreien Infrastruktur.

■ UWG: Das schöne mittelalterliche Flair Rheinbachs soll erhalten bleiben. Für mehr Sauberkeit fordern wir ausreichend Mülleimer und die konsequente Ahndung bei Verstößen gegen die öffentliche Ordnung. Die Umwelt muss geschützt und in allen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Wir wollen den Umstieg auf Rad und ÖPNV attraktiver machen – sicheres Wegenetz, Errichtung von E-Ladestationen, Ausbau des ÖPNV. Wir sind für eine Öffnung der Grabenstraße in Kombination mit einer Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße sowie den Bau einer südlichen Entlastungsstraße. Wir möchten maßvolle Steuerpolitik zur Förderung von Einzelhandel und Gewerbe umsetzen. Mehr Ausbildungs- und Arbeitsplätze sollen durch Ansiedelung neuer Unternehmen entstehen. Rheinbach braucht ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum. Ein Baulandmanagement durch die Stadt schafft den Rahmen. Stärkung aller Bildungs- und Schuleinrichtungen, der Kultur und Vereine durch Förderung.

■ FDP: Wir wollen Wohnraum für alle schaffen, durch Nachverdichtung und Ausweisung neuer Wohnbauflächen. Wir wollen Sicherheit durch Erhalt/Ausbau der Polizeipräsenz, Kriminalitätsprävention und Ausbau der IT-Sicherheitskonzepte verbessern. Wir wollen die Förderung des Miteinanders, durch generationenübergreifende Wohnformen, barrierefreien Umbau und Ausbau des „Stadt-/Landhüpfers“ sowie Ausbau der Kita-Plätze. Wir wollen vor allem die Integration von Städteplanung und Wirtschaftsförderung weiter ausbauen, die Verkehrsberuhigung und Stärkung der Innenstadt, stärkere Anerkennung von Vereinen, Ehrenämtern und privaten, kulturellen Initiativen sowie die Überarbeitung des Einzelhandelskonzepts. Wir wollen alle Energieformen auf ihre Machbarkeit prüfen (Windkraft, Fotovoltaik, Blockheizkraftwerk etc.) und fördern, die Förderung der E-Mobilität in der Innenstadt, konsequentes Handeln bei der Aufforstung auf städtischen Flächen und bei Ausschreibungen klimaneutrale Materialien bevorzugen. Wir wollen die Einrichtung eines digitalen Bürgerbüros, Ausgaben mit Augenmaß überprüfen – keine übereifrige Steuerbelastung und die Unterstützung der Vereine und des Ehrenamts verstärken.

