Swisttaler Musiksalon Klaus Jansen bringt Künstler im Dutzend zusammen

Der Musiksalon

Die mittlerweile fünfte Ausgabe des Swisttaler Musiksalons findet am Donnerstag, 24. August, 19 Uhr, erstmalig in der evangelischen Maria-Magdalena-Kirche, Sebastianusweg 5, in Heimerzheim statt. Es treten 14 Künstler auf, darunter „Cliffs of Doneen“ (Folk), Pamela aus Chile, und diee „Blues Sharks“ aus Swisttal (Rock). Der Eintritt ist für alle grundsätzlich frei. Getränke gibt es gegen eine Spende, womit die Gema-Gebühren bezahlt werden. Klaus Jansen legt die Konzerte bewusst auf Donnerstag, damit sich der Abend nicht deutlich bis nach 22 Uhr verlängert. Er plant in Zukunft etwa vier bis fünf Konzerte im Jahr und ist für weitere Impulse offen. So denkt er über eine Weihnachtsedition Ende des Jahres nach und kann sich auch Auftritte von Poetry-Slammern vorstellen. dch