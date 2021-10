Kölntour der Karnevalisten : Designiertes Prinzenpaar aus Heimerzheim geht "zo Fooß noh Kölle"

Swisttal/Köln Eine Wanderung von 31 Kilometern haben die Heimerzheimer Karnevalisten auf sich genommen, um gemäß ihrem Wunsch nach Köln zu kommen

Das Ganze begann als Nacht- und Nebelaktion. Am frühen Samstagmorgen machten sich zwölf Karnevalisten aus Heimerzheim bereit, um sich einen großen Traum zu erfüllen. Die Jecken um das designierte Prinzenpaar 2022, Sonja und Udo Ellmer, packten ihre Siebensachen, um den Marsch zum Kölner Dom anzutreten. Denn, wie heißt es so schön: "Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn". Und da ist es ganz egal, wie weit das ist.

In diesem Falle waren es sage und schreibe 31 Kilometer, eine Strecke, die für Ungeübte schon eine Herausforderung sein kann. Startpunkt war die Gaststätte "Zur Linde" in Heimerzheim, die natürlich um diese Uhrzeit noch nicht offen hatte, aber als Sammeladresse gut funktionierte. Dann ging es strammen Schrittes über die Pützgasse auf den Vorgebirgskamm, über Waldorf am Domizil von Karnevalist Franz Martin Willizil vorbei. Plötzlich laute Musik aus großen Boxen: Die Waldorfer Junggesellen waren parallel auf Köttzug. Als hätte man sich abgesprochen.

Übers Vorgebirge zum Rhein

Es ging weiter über Sechtem, die weitläufigen Rollrasenfelder, bis Wesseling, wo die Mittagsrast mit ersten karnevalistischen Liedern garniert wurde. Dann durch die Kölner Nobelgegend Hahnwald. Unverhofft kommt oft, und so traf man im Forstbotanischen Garten den Fernsehmoderator Giovanni Zarrella beim Joggen. Das Selfi war schnell gemacht, und es ging weiter an das Rheinufer.

Ein Raunen ging durch die Gruppe, als der Dom in Sicht kam. "Home es, wo der Dom es", waren sich alle einig. Vorbei an den Kranenbäumen, durch die Altstadt und erst einmal die amtlichen Beweisfotos vor dem Hohen Dom zu Köln machen. Da waren die ersten Alaaf-Rufe zu hören, und die Luftschlangen errangen die Lufthoheit. Geschafft! 31 Kilometer weiter, etliche Blasen an den Füßen und Schmerzen in den Waden. Im Brauhaus wurde man sich schnell einig: "Wir sind müde, aber es hat sich wahrlich gelohnt. Die Karnevalssession kann kommen", sagt der designierte Prinz Udo. Die Proklamation der Tollitäten ist am 6. November.