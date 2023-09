Deutsch-französische Kunstausstellung in Swisttal Kunstwerke, die über Ländergrenzen hinaus strahlen

Kunstausstellung

Die Kunstausstellung „Liaisons – Verbindungen“ zeigt im Swisttaler Rathaus mehr als 30 Bilder und Skulpturen von 18 Künstlern aus Swisttal und seiner französischen Partnerstadt Quesnoy. Die Exponate sind sowohl in den Fluren, als auch im Ratssaal für alle Interessenten kostenlos zu besichtigen. Eröffnet wird die Ausstellung an 30. September mit einer Vernissage, bei der Carl Körner auf Deutsch und Französisch in die Werke einführt. Der Vortrag wird am 3. Oktober um 11 Uhr nochmals wiederholt. Vom 1. bis zum 8. Oktober ist die Kunstausstellung werktags von 8 bis 12 sowie von 16 bis 18.30 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. geöffnet. Den übrigen Oktober ist sie dann zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Ort: Rathaus Swisttal, Rathausstraße 115 in 53913 Swisttal-Ludendorf, weitere Infos unter www.swisttal-quesnoy.de