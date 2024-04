Landwirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis Warum auf den Feldern immer mehr Raps blüht

Der Eindruck, dass in den letzten Jahren mehr Winterraps angebaut wurde, täuscht dabei nicht. Im Erntejahr 2023 lag die Anbaufläche dafür in Nordrhein-Westfalen bei etwa 62.200 Hektar. Das sind rund 10.000 Hektar oder auch 26 Prozent mehr als noch im Erntejahr 2022. Und schon da war sie bereits um 16 Prozent zum Vorjahreswert gestiegen, teilte die Presseredakteurin der LWK NRW, Saskia Wietmann, mit. Prinzipiell sei seit 2021 in ganz Nordrhein-Westfalen Rapsanbaufläche hinzugekommen. Im Rhein-Sieg-Kreis lag sie im Erntejahr 2023 bei etwa 1357 Hektar, nachdem sie noch im Jahr 2019 aufgrund von anhaltender Dürre bei einem langjährigen Tiefstand von 513 Hektar gelegen hatte.