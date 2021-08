Hilfe für Flutopfer in Heimerzheim : Die Autodoktoren bringen Fahrzeuge ans Laufen

Im Heimerzheimer Gewerbegebiet übergeben die fernsehbekannten Autodoktoren vier reparierte Fahrzeuge an Flutopfer aus Heimerzheim. Foto: Petra Reuter

Swisttal-Heimerzheim Viele Heimerzheimer haben in der Flut ihr Auto verloren. Jetzt konnte vier Familien geholfen werden



Glückliche Gesichter gab es am Wochenende angesichts fahrbereiter Pkw. Im Swisttaler Ort waren während der Unwetterkatastrophe viele Fahrzeuge vom schlammigen Wasser zerstört worden. Am Sonntag übergaben die Autodoktoren Holger Parsch und Lars Faust mit ihren Kollegen Uwe Gerland und Stefan Greulich vier Gebrauchtfahrzeuge und weitere Spenden an Menschen, die fast alles verloren haben.

„Wir hatten einen Schutzengel“, sagte Anna Boukoura zur Unwetternacht. Sie lebte mit ihrem zweijährigen Sohn zuvor in einer Kellerwohnung in der Kirchstraße. Nur weil sie wegen des Dauerregens nicht einschlafen konnte, hatte sie um 23 Uhr gerade noch rechtzeitig mitbekommen, dass Odendorf bereits unter Wasser stand und ihnen nicht mehr viel Zeit zur Flucht blieb. Nur ihren Sohn Petros, seine Schuhe und seine Kuscheldecke konnte sie mitnehmen. „Als ich mit ihm auf dem Arm an unserer Tür war, kam schon das Wasser unter der Tür durch“, erzählte sie.

Frau brachte Auto auf den Fronhof

Die junge Frau brachte das Kind zu ihrer Mutter, die im Fronhof wohnte. „Ich dachte, da wäre er sicher“, sagte Boukoura. Sie selbst versuchte vergeblich, das Auto zu retten. Das Wasser bahnte sich mit aller Macht seinen Weg, die Handyverbindung brach ab und damit der Kontakt zu ihrer Mutter und ihrem Sohn. Die Feuerwehr konnte wegen der Strömung den Bereich nicht mehr befahren. „Zwei Tage wusste ich nicht, ob sie noch leben. Dann kam der Hubschrauber“, erinnerte sich Boukoura. In ihrer Verzweiflung rannte die junge Mutter einfach aufs Startfeld und bat den Piloten um Hilfe. Der flog los und gab kurze Zeit später die erlösende Nachricht durch: Ihre Mutter und ihr Sohn lebten und konnten mit einem Boot evakuiert werden.

Autodoktoren: Es gibt hier so viele Schicksale