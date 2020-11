Acht Jahre Haft wegen versuchten Totschlags : Die Staatsanwaltschaft hatte für eine Verurteilung wegen versuchten Mordes plädiert

Bonn/Euskirchen Betrunkener 46-Jähriger schnitt seiner Verlobten aus Eifersucht in den Hals. Die 14-jährige Tochter musste mit ansehen, wie die Mutter blutüberströmt in ihrem Schlafzimmer lag und der Angeklagte über ihr kniete.

„Unter Alkohol sind Sie ein anderer Mensch“, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff am Ende der Urteilsbegründung. Weil der einschlägig Vorbestrafte seiner Lebensgefährtin am 11. Mai dieses Jahres mit einem Küchenmesser lebensgefährliche Verletzungen zugefügt hatte, sprachen die Richter des Bonner Schwurgerichts den 46-jährigen Euskirchener des versuchten Totschlags für schuldig. Für acht Jahre muss der gebürtige Pole nun in Haft, außerdem soll er sich einer Entziehungskur unterziehen.