Digitalfunk in der Kritik : Digitalfunk in Rheinbach immer noch defekt

Rhein-Sieg-Kreis Die Funkstationen sollen robuster werden. Künftig soll der Notstrom bis zu 72 Stunden reichen.

In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Landtag NRW teilt jetzt das Landesinnenministerium Details zum Ausfall des Digitalnetzes mit. Demnach ist der Digitalfunk der Behörden auch aktuell noch gestört in Berg-Freisheim, Erftstadt, Meckenheim, Rheinbach und Rheinbach-Loch/Sürst. Aktuell werde noch an der Wiederherstellung gearbeitet. Drei Tage lang hatte die Reparatur in Bad Münstereifel gedauert, in Bonn währte der Ausfall nur drei Stunden. Teilweise verursachte der Stromausfall den Blackout, teilweise ein technischer Defekt in der Basisstation.