Prominenz in Hersel : Diese jecke „Bönnsche Chinesin“ hat es faustdick hinter den Ohren

Bornheim-Hersel Das muss erst mal einer nachmachen. Mit 101 Jahren ist Edith Rehbann das jüngste und zugleich älteste Mitglied beim Karnevalsverein „Bönnsche Chinese“. Wie das geht? Der General-Anzeiger erklärt es gerne.

Das ist nicht ihr erster Karnevalsverein

Für Edith Rehbann ist es nicht der erste Karnevalsverein, in den sie eingetreten ist. Denn sie liebt die fünfte Jahreszeit und feiert gerne. Das macht sie ausgiebig seit zehn Jahren bei der Bornheimer KG „Bonnem Alaaf“ , denn „mir gefallen die Kostüme. Außerdem sind an Karneval die Menschen froher“, hat sie immer wieder festgestellt. Schon seit ihrer Kindheit ist die ehemalige Lehrerin dem Karneval eng verbunden, eine Liebe, die sie auch an ihren Sohn weitergegeben hat.

Jedes Jahr schaut sie sich die Karnevalszüge im Fernsehen und in Bornheim an, dabei hat sie im Laufe der Jahre festgestellt, dass „sie langweiliger geworden sind als früher“. Auch in dieser Session stand sie am Straßenrand, hat Kamelle gesammelt, geschunkelt und Bützje verteilt. Aktiv als Tollität oder als Büttenrednerin war sie nie. „Denn dann hätte ich auch nicht meckern können“. Wichtig waren und sind für sie die Kontakte und der gesellschaftliche Rahmen im Karneval.