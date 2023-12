Ehrenamt in Meckenheim Warum sich Menschen für andere einsetzen

Die Vertreterinnen des Café Sofa Ingrid König und Hertha Klein haben von Beginn an die Ehrenamtlichen im inklusiven Café Sofa empfangen und begleitet. „Mitten im Leben, wo viele Menschen sind“, wollte Klein in ihrem Ruhestand sein. Sie selbst habe viel dazugelernt, aber auch viele Erfahrungen aus ihrem ehemaligen Beruf weitergegeben können, sagte die ehemalige Kauffrau. So profitierten alle.