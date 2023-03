Ehrentag des Unkrauts Warum Unkraut über Leben und Tod entscheidet

Die Bornheimerin wünscht sich in der Gesellschaft einen neuen Blick darauf, welche Pflanzen als Unkraut eingestuft werden. „Das konventionelle Gartenkonzept hat in aller Regel eine sehr statische Vorstellung, wie ein Garten auszusehen hat“, sagt sie. Eine gepflanzte Pflanze dürfe oft nur dort wachsen, wo sie eingesetzt wurde. „Das heißt, eine Entwicklung, in der Pflanzen sich ausbreiten dürfen, wie sie das in der Natur auch tun, wird verhindert“, meint Nieling weiter. Gartenbesitzer, die mit ihren Gärten etwas für die Artenvielfalt tun möchten, sollten einheimische Wildpflanzen wieder gezielt durch Pflanzung oder Aussaat ansiedeln, da sie heutzutage meist nicht mehr von alleine in Gärten einwandern können. Insbesondere invasive Neophyten werden auch im Naturgartenkonzept als Unkraut betrachtet und sollten deshalb gezielt gejätet werden, so Nieling.