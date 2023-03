Einbruch, Raub und Unterschlagung : Verbrecher-Trio zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt

Prozessauftakt nach Vorfall in Diskothek in Siegburg : Prozess nach tödlichem Messerangriff in der Klangfabrik beginnt im April Die Staatsanwaltschaft Bonn hat Anklage gegen zwei Männer erhoben. Ab April müssen sie sich vor dem Bonner Landgericht wegen des tödlichen Messerangriffs in der ehemaligen Diskothek Klangfabrik in Siegburg verantworten.