Eisdielen in der Region Eisliebhaber müssen tiefer in die Tasche greifen

Mit dem Frühling beginnt die Eisdielensaison. Seit einigen Wochen haben auch im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis Eiscafés und Eisdielen geöffnet. War in den Osterferien der Betrieb in der einen oder anderen Eisdiele noch ein wenig verhalten - Schüler aller Altersgruppen und ihre Familien sind oftmals die besten Kunden -, mit dem Schulstart am Montag wird sich das schlagartig ändern. Dass hoffen zumindest die Eismacher, die dann auf stärkere Gästezahlen setzen.