Ernte beendet : Erdbeer-Bauern im Rhein-Sieg-Keis sind trotz Corona zufrieden

Eine Erntesaison wie keine andere zuvor

Diese Saison bleibt für den Spargel- und Erdbeerhof Ritter sowie für den Fruchthof Hensen unvergessen. Während der Unternehmer aus Bornheim insolvent ist und sogar in Zwangshaft genommen wurde, sorgte das Coronavirus in Swisttal-Mömerzheim mit 20 Infizierten unter Saisonarbeitern und Angestellten für einen Schaden in Millionenhöhe (der GA berichtete).

Ein Minus von 41 Prozent im Freiland ergab laut Statistischem Landesamt die Freilandernte im Vergleich zum Vorjahr in Nordrhein-Westfalen, rund 38 Prozent weniger als 2019 wurde unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen inklusive Gewächshäusern geerntet. Maßgeblich hierfür seien neben reduzierten Anbauflächen Nachtfröste während der Blüte sowie die trockenen und heißen Witterungsbedingungen.

Weil Saisonarbeiter fehlten, konnten nicht alle Flächen abgeerntet werden. Das geringere Angebot und die Einhaltung von Hygienemaßnahmen für die Erntehelfer hätten die Preise höher ausfallen lassen, so Peter Muß, Geschäftsführer des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauern. Die Freilandernte läuft teils bis September, danach bis November/Dezember noch die Tunnel- und Gewächshausernte. trs