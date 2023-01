Erinnerung in Rheinbach an die Opfer des NS-Terrors : Gegen das Vergessen, gegen Antisemitismus

Erinnerung in Rheinbach an die Opfer des NS-Terrors

Rheinbach Schüler und Politiker gedenken am 27. Januar im Rheinbacher Rathaus mit Texten und Musik der Opfer des Nationalsozialismus. Die Veranstaltung hat mit einem Blick auf Antisemitismus und Hass gegen Sinti und Roma in Deutschland auch einen erschreckend aktuellen Bezug.

Aus dem Akkordeon von Malte Treder erklingt ein trauriges, ausdrucksstarkes Lied des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla. Der Schüler hat sich bewusst für das Stück mit dem Namen „Oblivion“ entschieden, was auf Deutsch „Vergessen“ heißt. „Ich will damit zeigen, was es bedeutet, zu vergessen und warum wir nicht vergessen dürfen“, so Treder. Er ist Schüler der Gesamtschule Rheinbach und hat in diesem Jahr die Gedenkveranstaltung im Rathaus eröffnet.