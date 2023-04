Von hyperschnellen Hasen im Kleid Wormersdorfer Grundschüler erklären Ostern

Und was genau macht man an Ostern? Die Kinder sind sich einig: Man feiert und der Osterhase versteckt Eier zum Suchen. Hase und Eier gelten dabei als Symbole für Fruchtbarkeit und Leben. Wo er aktiv wird, ist unterschiedlich. „Der Hase versteckt manchmal Eier bei Oma und Opa“, erzählt Felix. Andere finden die bunten Eier daheim im Garten oder im Haus. „Bei uns werden die Eier im Garten unter der Poolplane versteckt“, erinnert sich Raik. Jule hatte sich einmal über ein verstecktes Ei in ihrer Fahrradhupe gefreut. Nele weiß sogar, warum der Osterhase Eier versteckt: „Weil es uns Freude macht.“ Wie bei jeder Feier gibt es auch an Ostern besonderes Essen. Die Kinder nennen Schokolade, Ostereier, Kohl, Suppe und Fleischgerichte. Traditionell kommt häufig Lamm auf den Tisch.