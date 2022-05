Großeinsatz in Euskirchen : Feuerwehr hält im Schweinheimer Wald weiter Brandwache

Update Euskirchen Ein Feuer auf einer gerodeten Waldfläche zwischen Euskirchen und Rheinbach haben am Mittwoch 1,5 Hektar Wald gebrannt. Auch mit Hubschraubern der Bundespolizei konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Am Donnerstag bleibt noch eine Brandwache im Wald.



Ein Brand im Schweinheimer Wald hält seit Mittwochvormittag die Euskirchener Feuerwehr in Atmen. Laut Daniel Schwarz, Sprecher der Feuerwehr, war der Brand gegen 11 Uhr gemeldet worden, und zwar oberhalb von Kirchheim. Am späten Mittwochnachmittag war das Feuer unter Kontrolle. Eine Brandwache soll noch bis Donnerstagmittag im Wald bleiben, so Schwarz. Bisher ist es zu keinem weiteren Feuerausbruch gekommen. Feuerwehr, Malteser und Kräfte des Technischen Hilfswerkes waren über Nacht an der Brandstelle.

Zunächst seien rund 300 Quadratmeter Wald betroffen gewesen. Durch Winde sei das Feuer aber immer wieder angefacht worden, sodass derweil geschätzte 1,5 Hektar - also rund 15.000 Quadratmeter - Wald in Flammen stehen würden, hatte Schwarz am Mittwoch gegen 14.30 Uhr erklärt.

Feuerwehrleute aus Euskirchen und anliegenden Orten löschen einen Brand auf einer gerodeten Waldfläche. Foto: dpa/Benedict Lickfeld

Nach seiner Auskunft hat die Euskirchener Feuerwehr auch viel Unterstützung aus den Nachbarkommunen bekommen: Einheiten aus Rheinbach, Weilerswist und Bad Münstereifel sind im Einsatz. Zudem kreisten seit 13 Uhr Hubschrauber der Bundespolizei zur Beobachtung des Feuers über dem Einsatzgebiet.

In #Euskirchen hat heute der Schweinheimer Wald auf einer Fläche von 1,5 Hektar gebrannt. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, auch dank Hubschrauber der Bundespolizei, die Wasser abwerfen. @FF_Rheinbach

Ab 14 Uhr entleerten die Hubschrauber verstärkt sogenannte Big Packs, gefüllt jeweils mit rund 1700 Litern Wasser, über dem Brandgeschehen. Problematisch war laut Schwarz die Wasserversorgung, da die benachbarte Steinbachtalsperre nach den Beschädigungen durch die Flutkatastrophe und den laufenden Sanierungsarbeiten immer noch leer ist. Das Wasser musste daher aus der Madbachtalsperre, die nahe des Rheinbacher Ortes Queckenberg liegt, entnommen werden.

Am Nachmittag war das Feuer so weit unter Kontrolle, dass es sich nicht weiter ausbreitete. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch über Nacht noch an. In Einsatz waren rund 120 bis 150 Wehrleute. Die Feuerwehr tauschte in der Nacht die Einsatzkräfte aus.

Die Sondereinheit Wasserförderung HFS (Hytrans Fire System) hat eine Wasserversorgung aus dem Vorlaufbecken der Steinbachtalsperre bis zur Einsatzstelle aufgebaut. Über Nacht wurden noch einzelne Glutnester kontrolliert. Laut Auskunft von Schwarz war bis gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen der Brand nicht wieder aufgefacht und es waren in der Nacht keine weiteren Löscharbeiten notwendig geworden. Am Mittag solle entschieden werden, ob die Einsatzkräfte abgezogen werden. Bis dahin halten die Einsatzkräfte weiter Brandwache.

