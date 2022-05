Feuerwehr im Großeinsatz : 1,5 Hektar Waldfläche stehen in Euskirchen in Flammen

1,5 Hektar Waldfläche stehen in Euskirchen in Flammen

Euskirchen Ein Feuer auf einer gerodeten Waldfläche zwischen Euskirchen und Rheinbach hat sich am Mittwoch zu einem Großbrand ausgeweitet. Neben der Feuerwehr ist auch die Bundespolizei mit Hubschraubern im Einsatz.

Zunächst seien rund 300 Quadratmeter Wald betroffen gewesen. Durch Winde sei das Feuer aber immer wieder angefacht worden, sodass derweil geschätzte 1,5 Hektar - also rund 15.000 Quadratmeter - Wald in Flammen stehen würden, erklärte Schwarz gegen 14.30 Uhr.

Am Nachmittag war das Feuer so weit unter Kontrolle, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Die Löscharbeiten dauern weiter an. In Einsatz sind rund 120 bis 150 Wehrleute sowie die Sondereinheit Wasserförderung HFS (Hytrans Fire System).