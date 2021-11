Prozess in Bonn : Euskirchener gesteht Raub und Körperverletzung

Bonn/Euskirchen Ein 25-jähriger Mann aus Euskirchen muss sich seit Dienstag wegen Raubes, Diebstahls, Beleidigung, Körperverletzung und Nötigung vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Gewalt scheint zwischen den beteiligten Männern nichts Ungewöhnliches zu sein. Gemeinsam mit zwei Freunden, so räumte der Angeklagte ein, sei er am 23. April vergangenen Jahres gegen Viertel vor vier in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen. Man sei eigentlich nur zum Reden gekommen, habe dann aber aus Gründen, die er nicht näher erläutern mochte, schnell die Wohnung des unfreiwilligen Gastgebers durchsucht. Die Beute habe in weniger als hundert Euro und einer Schachtel Zigaretten bestanden.