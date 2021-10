Bonner Kripo hinzugezogen : Euskirchener tot in seiner Wohnung gefunden

Euskirchen Einen Toten fand die Polizei Euskirchen in seiner Wohnung. Wie sie ihn fanden, veranlasste die Beamten, die Bonner Kripo zu dem Fall dazu zu rufen.

Weil er nicht zur Arbeit erschien, suchte die Polizei in Euskirchen einen Mann in seiner Wohnung in der Euskirchener Kernstadt auf. Die Beamten fanden den Mann mittleren Alters am Mittwochnachmittag tot auf. Die Situation, in der sie ihn fanden, war laut Polizei so ungewöhnlich, dass die Euskirchener Polizei die Bonner Kripo hinzuzog.