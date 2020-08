Gericht stellt Verfahren ein : Ex-Angestellter wollte Abfindung und erpresste Kölner Bordellchef

BONN Ein ehemaliger Angestellter forderte 100000 Euro von Pascha-Chef Hermann Müller. Beim Treffen in einem Bornheimer Steakhaus drohte der Mann mit weiteren Maßnahmen, sollte die Zahlung nicht erfolgen. Zuvor wurde im Bordell großflächig Buttersäure verteilt.

Ab Ende 2013 roch es in dem Freudenhaus an der Kölner Hornstraße immer mal wieder stark nach Erbrochenem: Die Ursache lag allerdings nicht bei betrunkenen Gästen, die sich übergeben hätten, sondern bei Buttersäure, die von Unbekannten offenbar großflächig über Teppiche oder Mobiliar verteilt worden war. Derlei könne sich durchaus wiederholen, soll der angeklagte 39-jährige Familienvater seinerzeit seinem ehemaligen Arbeitgeber bei einem Treffen am 19. März 2014 in einem Bornheimer Steakhaus gedroht haben. Wenn er das vermeiden wolle, möge er ihm doch die gewünschte Abfindung von 100 000 Euro zahlen.