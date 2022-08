So haben GA-Leser ihren Sommerurlaub erlebt : Ferien unter erschwerten Bedingungen

Im Landeanflug: Ein Flugzeug landet auf der beleuchteten Rollbahn des Köln/Bonner Flughafens. Foto: Holger Arndt

Region Corona, Ukrainekrieg und die Nachwirkungen der Flut: GA-Leser berichten über ihre Erfahrungen in diesem Sommer



Weiterleiten Drucken Von Fenja Horstmann, Andrea Simons, Paul Kieras und Stefan Knopp

Während die Ferien in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche zu Ende gehen, legen die Rheinland-Pfälzer noch bis Anfang September nach. Corona, Chaos an den Flughäfen, dazu die Nachwirkungen der Flut an Ahr. Swift und Erft: Diese Sommerferien stehen unter vielfach erschwerten Bedingungen. Der General-Anzeiger hat sich umgehört.

■ Sonja Sebastian (45), Bad Neuenahr-Ahrweiler: Ganz kurzfristig für vier Tage nach Holland gefahren ist Sonja Sebastian mit ihrer elfjährigen Tochter. Freunde seien schon dort gewesen - und dann hat auch sie die Sehnsucht nach einem Ortswechsel gepackt, nachdem die Sommerferien in Rheinland-Pfalz begonnen hatten. Nach ihrer Rückkehr hat die 45-Jährige bei einem Reiseveranstalter um Angebote für eine Woche Mallorca gebeten. Was es kostet, weiß sie noch nicht. „Wahrscheinlich muss man jetzt für eine Woche so viel zahlen wie sonst für zehn Tage.“ Aber nach zwei Jahren Corona und der Flut im Ahrtal mit allen Folgen wolle sie „endlich mal wieder Sand unter den Füßen spüren und den blauen Horizont genießen“.

Vor Corona hat sie keine große Angst, „aber Urlaubsorte in Richtung Ukraine habe ich wegen des Krieges ausgeschlossen“. Das Chaos an den Flughäfen sei wohl nicht so schlimm, wie oft dargestellt, hätten Freunde berichtet. Einer ihrer Freunde musste indes gerade wegen eines gecancelten Rückflugs länger auf den Balearen bleiben als geplant.

■ Fanny Merting (38) Sinzig: Trotz der aktuellen Krisen hat Fanny Merting aus Sinzig ihren Urlaub genossen. Im Juni war sie in Kroatien gewesen, wo die Preise aber nicht mehr so niedrig gewesen seien wie früher. Und: „Am Anfang war dort ganz wenig los und ohne Probleme ein schöner Schattenplatz unter einem Baum am Meer zu finden, später lagen wir dort eher wie die Ölsardinen. Es war ungewohnt, so viele Leute um sich zu haben.“ Wegen Corona respektive der Krankheitsfälle beim Flughafenpersonal und dem hohen Verkehrsaufkommen im deutschen Luftraum habe sich der Rückflug von Zadar nach Köln/Bonn verzögert. „Das hatte ich noch nie, dass ich anderthalb Stunden im Flugzeug sitzen musste, bis wir abheben durften.“ Erstaunt war die Sinzigerin, dass das Flugticket immer noch deutlich günstiger war als aktuell eine Tankfüllung fürs Auto: „Nächstes Jahr wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben.“

Häuschen in Holland

■ Farid Langshausen (60) Siegburg: „Wegen Corona haben wir in den letzten Jahren keinen Urlaub gemacht, nachdem die Beschränkungen aufgehoben wurden, aber für dieses Jahr einen geplant. Zumal die ganze Familie geimpft und nach einer Infektion genesen war. Wir haben es dennoch vermieden, mit dem Flugzeug zu reisen und stattdessen ein Häuschen in Holland gemietet“, so Farid Langhausen.

Nach dem coronabedingten Ausfall habe man den Urlaub bewusst genossen. „Es ist zu befürchten, dass sich viele Familien in Anbetracht steigender Preise, vor allem der für Gas und Strom, im nächsten Jahr vielleicht keinen Urlaub mehr leisten können“, sagt er. Außerdem wisse niemand, wie sich die Situation in der Ukraine entwickele. „Natürlich haben wir die Ereignisse auch im Urlaub verfolgt.“

■ Claudia Böttcher (39) Siegburg: „Wir haben wie vor den beiden Coronajahren drei Wochen Urlaub in der Provence gemacht, eine Woche davon das Theaterfestival in Avignon besucht. Da wir privat untergekommen sind, haben wir uns wegen Corona keine Sorge gemacht“, erzählt die 39-Jährige. Allerdings habe sie bei ihrer Buchung im Dezember noch nicht gewusst, ob das Festival auch stattfinden oder aufgrund von Corona ausfallen werde. „In Frankreich war von Corona überhaupt nichts zu spüren. Aufgefallen ist uns, dass auch dort die Preise explodiert sind. Nach zwei harten Jahren waren wir aber froh, im Urlaub die Batterien wieder aufladen zu können.“ Den Ukrainekrieg habe man selbstverständlich weiterverfolgt, „denn wir haben zwar von der Arbeit abgeschaltet, aber nicht ausgeblendet, was in der Welt passiert“.

■ Ella Schwarz (21), Königswinter-Thomasberg: Für Ella Schwarz bedeutete ihr Urlaub fast mehr Stress als Erholung. Erst nach einer Odyssee am Köln/Bonner Flughafen schafften sie und ihre Freundin Louisa Müller es in den Urlaub auf Zypern. „Nach langer Wartezeit im ersten Flieger angekommen, war dessen Klimaanlage kaputt und alle mussten wieder raus aus dem Flieger. Dann mussten wir das Gate sowie die Maschine wechseln und wieder vier bis fünf Stunden warten.“ Bei der Verspätung blieb es nicht. Ein Crew-Mitglied musste aus Berlin eingeflogen werden, dann wurde der Flug annulliert und die Passagiere auf den nächsten Morgen umgebucht.

„Es war sehr warm, alle waren seit Stunden auf den Beinen und es war extremst chaotisch. Was wir nicht verstehen konnten, ist, dass die Mitarbeiter des Flughafens und der Airline so unfreundlich waren.“ Die 21-Jährige und ihre 19-jährige Freundin wurden mit anderen wartenden Passagieren aus dem Sicherheitsbereich der Airline geführt, was weitere Wartezeiten bedeuteten. „Ich werde diesen Flug auf jeden Fall noch lange in Erinnerung halten“, sagt Schwarz.

Abenteuerliche Rückreise

■ Hannah Ayes (19), Königswinter-Oberpleis: Geld und Nerven kostete auch Hannah Ayes Rückreise aus Frankreich. Aufgrund der vielen Waldbrände an der Atlantikküste und der resultierenden Verspätungen verpasste sie in Bordeaux ihren Anschlusszug nach Paris. Einmal in Paris angekommen, war der Ostbahnhof durch einen Stromausfall lahmgelegt. „Durch den Stromausfall konnten weder Züge ein- noch ausfahren und ich musste bei 40 Grad innerhalb von fünf Minuten zum Nordbahnhof rennen, um einen anderen Zug zu erwischen.“ Ironischerweise hat die 19-Jährige diesen nur bekommen, weil er Verspätung hatte. Der Zug war ausgebucht, doch der Schaffner ließ Aye doch mitfahren. 127 Euro zusätzlich waren dafür fällig, die sie nun zurückfordern muss.

■ Marian Biederbick (27), Alfter: Energie sparen, weniger Heizen, es wird ein schlimmer Winter: Marian Biederbick kann es nicht mehr hören. Denn was kommt, kann seiner Ansicht nach keiner vorhersagen. „Ich lasse mich überraschen.“ Nicht heizen ist für den 27-Jährigen aus Alfter keine Option. „Was die Leute gerne vergessen: Ich bin als Mieter dazu verpflichtet, meine Wohnung zu heizen, ob ich will oder nicht.“ Ansonsten leide auf Dauer die Bausubstanz. Er wird sich deshalb aber jetzt keinen Heizlüfter anschaffen – als Elektriker weiß er, wie viel Strom diese Geräte fressen.

Von seinem Urlaub will er sich von der aktuellen Weltlage auch nicht abhalten lassen. „Ich würde jetzt nicht in die Ukraine fahren“, sagt er. Demnächst gehe es nach Griechenland, der erste Urlaub seit 2018. Und zwar mit dem Flugzeug, davon wird ihn auch die Klimakrise nicht abhalten. „Solange unsere Politiker zu irgendeinem Staatsbankett mit dem Flugzeug hinfliegen, fliege ich auch.“

■ Saskia Ballof (41), Alfter: Wegfahren musste für Klara auf jeden Fall sein. Die Fünfjährige kommt bald in die Schule und verbrachte vorher einen schönen Urlaub auf dem Bauernhof im Sauerland, den ihre Familie schon seit Jahren besucht. „Da gibt es Esel, Schweine, Pferde, Katzen, Hunde“, die Familie besichtigte die Tropfsteine in der Atta-Höhle und badete im Biggesee. Alles wie immer? „Was wir bewusst gemacht haben: Wir sind nicht weggeflogen“, sagt Mutter Saskia Ballof.

