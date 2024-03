Vorfall bei Pokalspiel Berufungsverfahren nach Flaschenwurf

In dem Pokalspiel hatte der Gencligi-Torhüter die rote Karte gesehen. Bis zur 80. Minute konnte der Außenseiter den zwei Ligen höher spielenden Zülpichern ein 0:0 abtrotzen. Doch nach einem Tor von Gencligi, das der Schiedsrichter wegen Handspiels wieder aberkannte, gingen die Zülpicher in der Nachspielzeit in Führung. Zu viel für den Gencligi-Torwart. Er beleidigte den Schiedsrichter und flog dafür vom Platz – woraufhin der Vereinschef wutentbrannt auf den Platz und ebenfalls Beleidigungen brüllte.