Aufräumen in Heimerzheim : Für Heimerzheim ist die Evakuierung aufgehoben

In Heimerzheim stand das Wasser etwa 2,50 Meter in der Kölner Straße. Viele Autos sind zerstört, die Infrastruktur ebenso. Foto: Ralf Klodt

Swisttal-Heimerzheim Die Menschen packen gemeinsam an und entsorgen das zerstörte Hab und Gut. Berge voller Sperrmüll vor den Türen. Der Kreis beklagt zehn Todesopfer.

Überall Zerstörung

Am Peter-Esser-Platz wird der Sperrmüll gesammelt. Ein Bagger schiebt Stunde um Stunde die kaputten Möbel zusammen. Die Bachstraße gleicht einem Kriegsgebiet. Überall Zerstörung. Inzwischen haben die Menschen alles aus den Kellern an die Straße gestellt. Von keinem Gegenstand konnte groß Abschied genommen werden. Die Arztpraxis: zerstört. Das Restaurant Linde: vor dem Ruin. Auf der Quellenstraße ist kaum Durchkommen, so hoch stapelt sich der Unrat. Plötzlich dröhnen Motoren, und eine Kolonne von acht Müllfahrzeugen der Abfallgesellschaft fährt in die Bachstraße ein. Wieder ein Lichtblick.

Hochwasser Zahlen aus dem Rhein-Sieg-Kreis Am Wochenende waren laut Rhein-Sieg-Kreis insgesamt 307 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen und THW aktiv. 520 evakuierte Personen wurden in den Unterbringungseinrichtungen betreut.36 000 Personen waren insgesamt von der Flut betroffen. Der Rhein-Sieg-Kreis hat zehn Tote zu beklagen, sechs in Rheinbach und vier in Swisttal. man

Allerdings gibt es auch Schatten. In der Quellenstraße kam es in der Nacht zu Diebstählen. „Als es dunkel war, kamen Leute, die mehrere Notstromaggregate mitnahmen“, berichtet Anwohner Wilfried Engels. Aus Widdig kamen ähnliche Berichte, wonach Poolpumpen heiß begehrt waren.

Foto: dpa/Roberto Pfeil 151 Bilder Unwetterfolgen im Rhein-Sieg-Kreis und in der Region

Kritik an Kommunikation

Und es gibt Kritik an der Kommunikation der Behörden. „Die Leute wussten nicht Bescheid, was Sache ist“, so Engels. Tatsächlich hatte der Stromausfall dazu geführt, dass der Krisenstab beim Rhein-Sieg-Kreis nur sporadisch Kontakt mit Swisttal hatte. Der Gemeindekrisenstab hatte in der Bundespolizeischule Unterschlupf gefunden. Dort bedankte sich Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner am Sonntagmorgen beim Präsidenten der Bundespolizei. Die Kommunikationsschwierigkeiten waren aber noch tiefergehend.

Foto: Ralf Klodt Der Holzaufbau der Fußgängerbrücke über die Swist ist zerstört. Im Geländer hat sich Unrat angesammelt.⇥ zurück

weiter