Veranstaltung mit Lydia Benecke : Seien Sie live bei einer Podcast-Aufnahme für „Akte Rheinland“ dabei

Special Bonn „Akte Rheinland“, der True-Crime-Podcast des Bonner General-Anzeigers, geht „live“: Am 31. Oktober wird eine Episode des Podcasts vor Publikum aufgenommen. Es geht um einen brutalen Mord in der Voreifel. Alle Infos und Tickets gibt es hier.

Am Montag, 31. Oktober 2022, findet um 19 Uhr eine Live-Aufnahme des GA-Crime-Podcasts „ Akte Rheinland “ im Contra-Kreis-Theater in Bonn, Am Hof 3-5, statt. Auf der Bühne sitzen als Gäste die Kriminalpsychologin Lydia Benecke und Jörg Manhold, Teamleiter Regional-Redaktionen beim GA, sowie als Moderatorinnen die Podcast-Hosts Johanna Lübke, Online-Redakteurin, und Anna Maria Beekes, Newsmanagerin. Als Sprecher fungiert Martin Busch. Die technische Begleitung übernimmt Andreas Dyck.

Der an diesem Abend besprochene Fall ist der Mord an der Heilpraktikerin Dorothea R. in der Morenhovener Mühle in Swisttal, der erst lange nach der Tat aufgeklärt werden konnte. In die Besprechung des Falls einfließen werden Erinnerungen von Zeitzeugen, darunter der auch damaligen Ermittlern, sowie die kriminalpsychologische Expertise von Lydia Benecke, die anhand von Fallbeispielen die Tat einordnet.