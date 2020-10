Forschungsteam untersucht das Tier : Anwohnerin in Adendorf findet seltenen Gartenschläfer

Adendorf In ihrem Garten in Adendorf hat Susanne Güpkens Gartenschläfer gefunden. Die seltenen Tiere hat sie sofort einem Forschungsteam gemeldet.

Die nächtlichen Geräusche der Tiere kannte Susanne Güpkens schon seit Jahren. Zuordnen konnte sie sie bis vor Kurzem nicht. Als sie ein unbekanntes totes Tier in ihrem Garten fand, begann sie zu recherchieren. So stieß sie auf das Forschungsprojekt des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland (BUND), der Justus-Liebig-Universität in Gießen und des Senckenberg-Instituts zu den immer seltener werdenden Gartenschläfern.