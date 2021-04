Schließungen und Neueröffnungen : Das tut sich in der Rheinbacher Innenstadt

An der Rheinbacher Hauptstraße sind viele Geschäfte beheimatet. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Auch während der Corona-Pandemie ist in der Rheinbacher Geschäftswelt viel Bewegung. Der General-Anzeiger stellt die Veränderungen vor.



Von Gerda Saxler-Schmidt

Viel Bewegung ist zurzeit in der Geschäftswelt in der Rheinbacher Innenstadt. Einige Betriebe sind innerhalb der Stadt umgezogen, andere haben geschlossen, wiederum andere haben neu eröffnet – trotz der aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Ein Überblick:

Die Fielmann-Filiale ist vom Dreeser Tor ins frühere Ladenlokal des Drogeriemarktes „Ihr Platz“ an der Hauptstraße gezogen. Schuhmachermeister Ralf Rang ist nun im Haus der frühreren Metzgerei Mahlberg an der Hauptstraße zu finden. Die Boutique „Heidi’s Anziehungspunkt“ wechselte vom Dreeser Tor an die Ecke Hauptstraße/Bundert. Umgezogen vom Altstadtplatz in die Hauptstraße 45 ist auch die Schmuckgalerie Alexandra B.

Ein überraschendes Wiedersehen gibt es im Haus Vor dem Dreeser Tor 3 – mit dem alteingesessenen Teppich-Fachgeschäft Farhumand. Cyrus Farhumand hatte Ende des vergangenen Jahres das von seinem Vater Mehraban Farhumand 1972 gegründete Teppich-Fachgeschäft, Meckenheimer Straße 3, aufgegeben. Handgeknüpfte Teppiche aus verschiedenen Herstellerländern seien nicht mehr gefragt, hatte es geheißen. Vor dem Dreeser bietet er nun einen Lagerverkauf an.

Feinkost statt Teppiche

An seinem Plan, das Geschäft aufzugeben, habe sich nichts geändert, sagte Farhumand dem GA. Er werde so lange Ware abverkaufen wie nötig, damit er seinen Restbestand nicht einlagern müsse. Der Nachfolgebetrieb in den Räumen Meckenheimer Straße 3 ist das italienische Feinkostgeschäft „Via del Gusto“. Inhaber Jörg Meyer zeigt sich seit der coronabedingt kleinen Eröffnung im März „sehr zufrieden mit dem auch unter schwierigen Bedingungen schönen Anfang“.

Auf rund 200 Quadratmetern mit Frischetheke im Ambiente eines italienischen Marktplatzes, gestaltet von der Rheinbacher Künstlerin Janni Feuser, bietet Meyer italienische Weine und Lebensmittel an, die größtenteils direkt von Familienbetrieben und Kleinbetrieben bezogen werden. Wenn die Einschränkungen der Pandemie aufgehoben werden, soll es auch Verkostungen geben.

Schon seit einer geraumen Weile kündigt sich am Wilhelmsplatz neben dem Brauhaus das italienische Restaurant „Tuscolo“ an. „Der Bauantrag ist gestellt, wir warten auf die Genehmigung“, sagte Antonio Esposito dem GA, dessen Familie die „Tuscolo“-Restaurants in Bonn seit mehreren Jahrzehnten führt. Die Firmen seien auch schon beauftragt und würden umgehend mit den Umbauarbeiten im denkmalgeschützten Objekt beginnen, sobald die Baugenehmigung vorliege. „Das ist eine volle Kernsanierung“, so Esposito. Das Restaurant im römisch angehauchten Stil soll sich über zwei Ebenen erstrecken und eine offene Küche bekommen. Esposito geht von einer Eröffnung zwischen August und September aus.

Döner statt Obst

Neu eröffnet hat gleich nebenan am Dreeser Tor die Boutique „V!to“, nachdem der „08/15-Laden“ für gut erhaltene gebrauchte Möbel, Haushaltswaren, Accessoires und Spielzeug in kleinere Räume an der Hauptstraße 52 umgezogen ist. Die Fenster des Reisebüros in der Martinstraße sind wiederum zugeklebt, die Möbel entfernt. Wie es dort weitergeht, war allerdings nicht zu erfahren. Ebenso nicht, wie es um die Zukunft des Restaurants „Hanedan“ im Haus Streng steht.

In der Gastro-Szene in der Rheinbacher Kernstadt sind neue Betriebe hinzugekommen: etwa die „Acetaria“ am Dreeser Tor 22, die auf Vorbestellung Salate zur Abholung und Auslieferung bietet. Am Lindenplatz im Eckhaus Lindenplatz/Hauptstraße ist nach dem Verkauf des Gebäudes und Umbaumaßnahmen ein Pizza- und Döner-Imbiss neu eingezogen. Dort war bis dato ein Obst- und Gemüsegeschäft. Vor dem Voigtstor 11 hat das „Liberty Diner“ mit Burgern aufgegeben. Dort hat seit Mitte März „La Casita“ eröffnet, das mexikanische Speisen zum Abholen oder Ausliefern anbietet.

Wenige Schritte entfernt kommt eine „Royal Donuts“-Filiale hinzu. Als „J & K Deli Powered by Waldhotel“ bieten Jens und Katharina Pfannkuch mit ihrem Waldhotel-Team Speisen zum Mitnehmen im Rewe-Center Esser an. Bei „Maccheroni“ an der Pützstraße 13 gibt es Salate, Pizza, Pasta, Döner, Burger und mehr im Lieferservice.

Süßes neben der Kirche

Benedikt Frechen, seit 2018 Gastgeber im Restaurant „Anna Seibert“ im Fachwerkhaus am Bürgerhausplatz, hat im denkmalgeschützten Fachwerkhaus am Kirchplatz nun noch das „Zuckerstück – Café und Bistro an St. Martin in Rheinbach“ eröffnet. Dort bietet er zusammen mit seinem Team zum Beispiel Frühstücksvariationen, Flammkuchen mit hausgemachtem Teig, Patisserie, Törtchen und Landfrauenkuchen an, zurzeit alles zum Mitnehmen. Als neue Inhaberin hat Rachel Farahani seit 1. April die Subway-Filiale an der Meckenheimer Straße 19 eröffnet, mit dem üblichen Angebot aktuell zur Abholung oder per Lieferdienst.

Über die Schließung des Restaurantbetriebs „Die Küche“ am Altstadtplatz hatte der General-Anzeiger schon berichtet, Küchenchef Christopher Nolden und Ehefrau Kerstin Schillo-Nolden konzentrieren sich auf ihr „Eiswerk“ mit hausgemachten Eiskreationen. Ebenso entstehen in der neuen offenen Küche an der Junkergasse Gebäck und Torten. In den früheren Räumen des Restaurants „Die Küche“ gibt es jetzt das Restaurant „Der Genuss“ mit klassischer deutscher Küche.