Schnelles Internet für 4700 Häuser So geht der Glasfaserausbau in Wachtberg voran

Aktuell legt die Firma Glasfaser Plus in Adendorf, Niederbachem, Villip und Berkum rund 4700 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus. Glasfaser Plus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und weltweit Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt. Das neue Netz soll Daten stabil und zuverlässig in Gigabit-Geschwindigkeit übertragen.