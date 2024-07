Mobil in der Region Beim Schienenersatzverkehr ist weniger noch mehr

Als ich mich neulich nach der Arbeit auf den Heimweg machte, kam ich wie so oft in der Ferienzeit in einen besonderen Genuss: den Schienenersatzverkehr der Deutschen Bahn. Dass man Oberleitungsarbeiten etwa im Raum Euskirchen auf die Sommerzeit legt, in der nicht wenige Fahrgäste ihren Urlaub ganz ohne Bahnfahrt in vollen Zügen genießen, erscheint dabei grundsätzlich sinnvoll. Ganz anders als das gängige Klischee erwarten ließe, kam der klimatisierte Bus bei schweißtreibender Hitze auch pünktlich auf die Minute.