Schüleraktion in Adendorf : Grundschüler sprühen Wald auf die Wand

Sitzung

Am Mittwoch, 15. Dezember, findet von 18 Uhr an eine Sitzung des Jugendrats in der Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule am Stumpebergweg 5 unter 3G-Regeln statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Investition in eine Graffiti-Wand, das Laminieren und Austauschen der Schaukasten-Zettel, je ein Bericht aus dem Rathaus und der Jugendfachkraft sowie das Thema Finanzen. Die Organisatoren bitten aufgrund der pandemischen Lage um Anmeldungen im Ratsbüro per E-Mail an ratsbuero@wachtberg.de oder unter ☎ 02 28/9 54 41 74. rep