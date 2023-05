Urteil gegen Drogenhändler Alt-Junkies aus Mechernich haben Glück mit milden Richtern

Der Vorwurf war schwer: Ein Paar aus Mechernich, 57 und 43 Jahre alt und beide seit Jahrzehnten von Rauschgift abhängig, soll in seinem Haus mit Drogen gehandelt und dabei zwei Waffen griffbereit gehalten haben. Davon ging die Staatsanwaltschaft Bonn aus, nachdem die Polizei bei den Alt-Junkies 685 Gramm Marihuana, 360 Gramm Amphetamine, zudem eine Schusswaffe mit zwei Magazinen und 13 Patronen sowie eine Armbrust mit zwei Pfeilen gefunden hatte. Die Mechernicher kamen vors Bonner Landgericht – und fanden in der 1. Großen Strafkammer milde Richter. Denn der Waffenbesitz spielte in der Strafbemessung keine Rolle mehr.