Urnengang in Meckenheim : Holger Jung steigt an die Spitze der Meckenheimer Verwaltung auf

Holger Jung steigt an die Spitze der Meckenheimer Verwaltung auf

Urnengang in Meckenheim

Meckenheim. Der bisherige Erste Beigeordnete von der CDU gewinnt die Bürgermeisterwahl in Meckenheim. Das Ergebnis fällt allerdings überraschend knapp aus.

Die Sensation liegt in der Luft – wenn auch nur kurz zu Beginn der Bekanntgabe des Ergebnisses der Meckenheimer Bürgermeisterwahl in der Jungholzhalle. Nach zwei von 38 Stimmbezirken liegt Außenseiter Stefan Pohl, für die SPD als Ersatzkandidat eingesprungen, mit etwa 55 zu 45 Prozent vorn. Als ein halbes Dutzend Bezirke ausgezählt ist, hat sich das Blatt zugunsten des CDU-Kandidaten und bisherigen Ersten Beigeordneten Holger Jung gewendet. Am Ende ist es dann auch Jung, der rund 55 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt.