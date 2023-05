Gerichtsverfahren in Bonn Idee für Drogenhandel stammte aus dem Fernsehen

Die unauffälligen Päckchen waren an Empfänger in Bayern, Köln, am Bodensee, aber auch in Australien, den USA, Polen, Spanien, Griechenland und in vielen weiteren Orten adressiert: Insgesamt 4387 Warensendungen soll ein 44-jähriger Euskirchener binnen fünf Jahren von seinem „Garagenunternehmen“ in alle Welt versandt haben. Was den Unternehmer allerdings von anderen Mittelständlern unterschied, war, dass sein in dieser Zeit erwirtschafteter Gewinn von 250.000 Euro nicht legal war. Der Mann handelte nämlich mit Amphetamin und muss sich daher seit diesem Montag wegen Drogenhandels vor der 7. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten.