Erste Firma baut auf auf 45-Hektar-Areal : Im neuen Meckenheimer Gewerbepark wachsen Pfeiler

Meckenheim Ein Haus entsteht, dass aus viel Holz gebaut ist und selbst Wasserstoff für die häusliche Energie herstellen kann: Im Gewerbepark Kottenforst in Meckenheim ist die Corona-Pause passé.

Es geht sichtbar voran im Gewerbepark Kottenforst in Meckenheim. Ein Schwerlastkran hievt am Donnerstag schwere Baumaterialien vom Lastwagen, die für den Neubau des Bonner Sanitärunternehmens Küpper bestimmt sind. Vornehmlich nachwachsende Rohstoffe wie Holz sollen laut Unternehmen verbaut werden. Zum Konzept des Gewerbeparks gehört nämlich, dass die Firmen Kriterien in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit erfüllen, wenn sie sich in dem Areal ansiedeln wollen. In einem Jahr soll der Umzug von Ippendorf nach Meckenheim erfolgen.