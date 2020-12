Kostenpflichtiger Inhalt: Nicht nur an Weihnachten ein Renner : In Wachtberg gibt es das weltweit einzige Steiff-Auktionshaus

Carsten Eßer hat über sein Auktionshaus mit Sammlern aus der ganzen Welt zu tun. Foto: Niklas Schröder

Wachtberg. Carsten Eßer betreibt in Wachtberg das weltweit erste Auktionshaus für Stofftiere der berühmten Marke Steiff. Der Fachmann weiß: Teddybären und Co. sind nicht nur an Weihnachten beliebt.