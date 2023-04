Netz-Ausbau kommt voran Bald schnelles Internet auch für Flerzheim

Bürgermeister Banken freute sich, dass bn:t sich nicht nur auf die Kernstadt konzentriere, sondern auch den Ausbau in den Ortschaften vorantreibe. Gerade bei Flerzheimern, die im Homeoffice arbeiten, sei der Wunsch nach schnellerem Internet groß, wie Ortsvorsteherin Schüller sagte. Mit dem neuen direkten Glasfaserhausanschluss werden Downloadgeschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde und mehr erreicht. Ein Quantensprung im Vergleich zum ersten Ausbauprojekt in Flerzheim vor 13 Jahren mit der ADSL-Technik, wie Vertriebsleiter Pantios zurückblickte. Dann habe das Unternehmen in VDSL-Technik investiert und jetzt in Glasfaseranschluss direkt ins Haus. Der jetzige Netzausbau sei schon in die Zukunft gerichtet, hob Geschäftsführer Böttner hervor. Mit den künftigen hohen Bandbreiten wird eine Internetnutzung ohne Ladezeit oder Ruckeln möglich, auch wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind.