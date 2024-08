Karyn von Ostholt zu ihren Kunstwerken „Meine Bilder erzählen eigentlich immer eine eigene Geschichte“

Die Meckenheimer Schauspielerin Karyn von Ostholt ist ein künstlerisches Multitalent. Denn neben ihrem erlernten Beruf ist die 85-Jährige auch Künstlerin und Malerin. Am liebsten malt sie Impressionen von der Ostsee. Diese Bilder werden gemeinsam mit ihren Skulpturen aus Treibholz in der am 11. August eröffnenden Ausstellung „Treibholz & Meeresrauschen“ im Meckenheimer Stadtmuseum hergestellt. Warum die Ostsee für sie Inspiration ist, hat sie dem GA verraten.